Чоловік Лариси Доліної не хоче відзначати з нею Новий рік

Новий рік артистка зустрічатиме в Майамі, куди відправиться з дочкою та онукою, а ось чоловік Доліної з нею не їде.

62-річна Лариса Доліна не так давно зробила ще одне татуювання. На цей раз на її правій руці з'явилося зображення улюбленої кішки Марусі. Артистка прагне бути сучасною багато в чому, а також стильною. Струнка фігура дозволяє їй носити міні-наряди, що вона і робить. Не так давно співачка розповіла про те, як зустріне Новий рік і що буде робити на канікулах. Вже зараз вона збирає валізи, так як головне свято року вона зустріне в Майамі разом з дочкою Ліною і онукою Сашею. Однак в недавньому інтерв'ю Лариса повідомила, що чоловік Ілля Спіцин відмовився з ними їхати в подорож, так як сильно зайнятий. Це може підігріти чутки про те, що артистка розлучилася з чоловіком, але вона відразу зазначила, що це не так. За словами співачки, всі ці чутки - просто плітки злостивців. Доліна запевнила, що в її будинку панує справжня гармонія, про це вона повідомила кореспондентам Телеканалу НТВ. Однак відсутність чоловіка не завадить артистці добре провести святкові канікули. Вона запланувала не тільки відвідати з дочкою та онукою Діснейленд, але і відправитися в круїз на лайнері. Раніше співачка зізналася, що це було її давньою мрією, і тепер, коли Саша досить підросла, вона зможе її здійснити.