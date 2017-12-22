Роза Сябітова знову готується під вінець

Роза Сябітова розкрила «ТН» подробиці свого нового роману, хоча через забобони не хоче видавати занадто багато інформації.

«Рінат мій ровесник, йому так само, як і мені, 56-й рік. Нехай Татарстан радіє, татарина знайшла! Познайомилися два роки тому, коли я приїжджала на Кіпр працювати. У мене навіть залишилася наша спільна фотографія. Не думала, що ця історія матиме продовження. Причому, раптово».

У вересні Роза брала участь в якості нареченої в «Давай одружимося!». Її майбутній наречений побачив програму і подзвонив Сябітовій. Незабаром вони зустрілися. Нещодавно Ринат зробив офіційну пропозицію руки і серця і підніс Розі перстень, який вона сама ж і вибрала. «Варіант просто шоколадний - ровесник, не бідний, зі своєю нерухомістю. І Кіпр мені дуже подобається», - поділилася Роза.