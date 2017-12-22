Роза Сябітова знову готується під вінець
Відома сваха вибирає дату для третього заміжжя.
Роза Сябітова розкрила «ТН» подробиці свого нового роману, хоча через забобони не хоче видавати занадто багато інформації.
«Рінат мій ровесник, йому так само, як і мені, 56-й рік. Нехай Татарстан радіє, татарина знайшла! Познайомилися два роки тому, коли я приїжджала на Кіпр працювати. У мене навіть залишилася наша спільна фотографія. Не думала, що ця історія матиме продовження. Причому, раптово».
У вересні Роза брала участь в якості нареченої в «Давай одружимося!». Її майбутній наречений побачив програму і подзвонив Сябітовій. Незабаром вони зустрілися. Нещодавно Ринат зробив офіційну пропозицію руки і серця і підніс Розі перстень, який вона сама ж і вибрала. «Варіант просто шоколадний - ровесник, не бідний, зі своєю нерухомістю. І Кіпр мені дуже подобається», - поділилася Роза.