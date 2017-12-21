Переможниця проекту «Модель XL» Марія Павлюк прикрасила обкладинку всесвітньо відомого глянцю

Молода мама з Івано-Франківська Марія Павлюк стала героїнею січневого номеру Cosmopolitan.

Джерело: Відомості

Перша українська модель плюс сайз, ніжна і романтична молода мама з Івано-Франківська Марія Павлюк, стала героїнею січневого номеру українського видання всесвітньо відомого глянцевого журналу Cosmopolitan. Переможниця проекту «Модель XL» - перша українська модель з пишними формами, яка прикрасила обкладинку цього журналу.

У відвертому інтерв’ю Марія розповіла, що до участі у проекті «Модель XL» не мала модельного досвіду:

«У мене було звичайне життя: я ростила маленьку дитину із чоловіком, навчалася в університеті та іноді підробляла – працювала менеджером в туристичному агентстві, була майстром манікюру. Усе життя якісь фотографи казали мені, що в мене модельна зовнішність, але я ніколи не замислювалася над роботою в кадрі. Мене навіть на шостому місяці вагітності запрошували до модельної школи, але я відмовилась».

Переможниця поділилася із читачами глянцю, що завдяки проекту вона набула впевненості у собі та прийняла себе такою, якою є. Але до цього рішучого кроку красуню Марію мучили комплекси та дискомфорт:

«Після пологів у мене були дивні відчуття: я сплю і відчуваю, що мені заважає все моє тіло – ніби на мене вдягли чужий костюм. І вперше у житті у мене з’явилися комплекси. У магазинах я не могла підібрати собі одяг – мого розміру просто не було. Коли виходила на вулицю, я ніби відчувала, що на мене всі дивляться та роздивляються мої кілограми! Я плакала й не розуміла, звідки в мені, молодій щасливій жінці, з’явилося стільки відчаю. Чому я не можу прийняти саму себе?»

Марія впевнена, що моделі плюс сайз, так само як і всі інші жінки, повинні слідкувати за своїм тілом, станом шкіри та бути фізично активними. Дівчина поділилась секретами свого раціону із читачами Cosmopolitan:

«Наприклад, сьогодні я не встигла поїсти. Тому зараз я приїду додому та з'їм пшеничну кашу, салат із буряка та шматочок вареного м'яса. Взяла собі за правило: якщо вдень я дозволяю собі з'їсти хліб або якусь випічку, то ввечері відмовляю собі в інших вуглеводах».

Нагадаємо, переможницю реаліті «Модель XL» на телеканалі «1+1» визначили члени журі проекту - Катерина Осадча, Андре Тан, Влад Яма і Тетяна Мацкевич. Марія Павлюк стане обличчям колекції дизайнера Андре Тана для жінок з пишними формами «A.Tan+», а також прикрасить обкладинку свіжого номеру журналу Cosmopolitan. Слід зазначити, що інші учасниці ще під час проекту почали отримувати численні запрошення на фотосесії від різних брендів та брати участь у рекламних кампаніях.  

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Переможниця проекту «Модель XL» Марія Павлюк прикрасила обкладинку всесвітньо відомого глянцю

Переможниця проекту «Модель XL» Марія Павлюк прикрасила обкладинку всесвітньо відомого глянцю

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