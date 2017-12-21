Monatik розповів про найкращий подарунок, який отримував на Новий рік

Популярний співак Monatik на зйомках грандіозного фільму-концерту «Велика новорічна пригода», який 31 грудня о 20:00 покаже головний телеканал країни – канал «Україна», розповів про новорічний подарунок, який запам’ятався йому найбільше.

Одного разу в дитинстві нині популярному співакові на Новий рік подарували іграшку його мрії.

«У 8 років мені подарували трансформер, пам'ятаю ці неймовірні й фантастичні почуття, які в дорослому віці рідко вдається відчути, коли ти вже все побачив, багато чого зрозумів, багато відчув. Але все одно це відбувається час від часу», – поділився спогадами Monatik.

За словами артиста, будь-які захоплюючі моменти у дорослому житті асоціюються у нього саме з тією миттю з дитинства.

Грандіозне святкове шоу «Велика новорічна пригода» канал «Україна» покаже 31-го грудня о 20:00.

Робота над проектом тривала в жовтні і листопаді. Основну сюжетну лінію знімали протягом чотирьох днів у великому павільйоні, унікальну сцену в якому телеканал побудував спеціально для зйомок новорічного проекту.

У новорічному шоу каналу «Україна» візьмуть участь найвідоміші українські артисти: Ірина Білик, Наталія Могилевська, Monatik, Тіна Кароль, Оля Полякова, Софія Ротару, Олександр Пономарьов, НеАнгели, Макс Барських, Віктор Павлік, Даша Астаф'єва та інші. Разом з ведучими й акторами проектів телеканалу вони заспівають хіти української естради.