Джигурда у важкому стані

Новина про те, що Микита Джигурда знаходиться у важкому стані, вразила шанувальників. Din.Ru зв'язалися з артистом, щоб довідатися про його самопочуття. "Вчора з Парижа прилетіла Марина (Анісіна, фігуристка, дружина артиста. - прим. ред.), Вона і викликала карету швидкої допомоги - розповів Микита. - Я відмовлявся, говорив, що безсмертний. Але приїхала бригада реаніматологів, які сказали, що зволікання могло закінчитися летальним результатом. Мене хитало як п'яного. А тиск був 230 на 110, потім 230 на 160. У будь-який час міг статися інсульт". "Лікарі заборонили мені рухатися, порадили виїхати кудись на тиждень і відлежатися, - продовжує артист. - Спокій, ласка і суворий постільний режим, як обіцяють медики, можуть уберегти мене від повторення кризи".

Нагадаємо, нескінченні судові засідання, потоки брехні, тиск преси - все це не кращим чином позначилося на стані здоров'я артиста. У підсумку в ніч напередодні чергового слухання в Кунцевському суді Москви у Джигурди трапився серйозний напад. Він підійшов до судді і розповів, що сильно ослаб: "Я вкрай поганий. Тому вперше на моє прохання перенесли засідання суду. Вночі у мене стався гіпертонічний криз. Довідки я дав. Таблетки, ліки, мене ковбасить..."