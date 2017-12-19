Король гламуру Сергій Звєрєв переніс термінову операцію

Відомому стилісту Сергію Звєрєву вирізали апендицит, повідомляє портал "Дни.ру". Шанувальники короля гламуру дізналися про це з його блогу в "Інстаграме", де Звєрєв опублікував відеоролик. На ньому зірка постає в незвичайному для себе образі - спортивному костюмі, сидячи на лікарняному ліжку. - У мене все добре, операція пройшла вдало, - розповів стиліст. - Відчуваю себе непогано, вже йду на поправку. Також Звєрєв закликав своїх прихильників не тягнути при болю в животі і відразу ж звертатися до медиків.