Екс-дружина Джигарханяна може на 10 років потрапити за ґрати

Це може розцінюватися, як шахрайство в особливо великому розмірі та загрожує покаранням до десяти років ув'язнення. Євген Парфьонов, який представляє інтереси Армена Борисовича, отримав в банку виписку про рух коштів актора і режисера. З'ясувалося, що заповзятлива дружина регулярно знімала гроші з його рахунків, і зараз у зірки залишилося всього 6904 рубля.

«Гроші знімалися регулярно, часто - щодня. Іноді знімали по три тисячі, іноді - по 200 тисяч. Я розмовляв з Арменом Борисовичем, і він підтвердив, що не давав дозволу на такі маніпуляції. Це відбувалося без його відома», - заявив Парфьонов в інтерв'ю програмі «Нові російські сенсації».

Юрист налаштований рішуче і обіцяє повернути акторові не тільки викрадені гроші, але і нерухомість, яка перейшла до Віталіни. Цимбалюк-Романовська зараз є власницею трьох шикарних квартир у Москві, загальною вартістю в 100 мільйонів рублів. Жінка стверджує, що придбала вона їх за гроші батька, який колись був успішним бізнесменом в Києві. Віддавши дочці все, що заробив нелегкою працею, батько влаштувався працювати в театр до свого зятя простим інженером. Заперечує причетність до покупки нерухомості Джигарханяна і колишня представниця Цимбалюк-Романівської Еліна Мазур. Нібито, Віталіна навіть брала на одну з квартир десятимільйонний кредит, який продовжує погашати зі своєї зарплатної картки.

За твердженням юриста, на рахунках зірки екрану і сцени взагалі не було грошей, а його лікування і комфорт вимагали значних коштів. До речі, стало відомо, що Слідчий комітет засекретив кримінальну справу проти Цимбалюк-Романівської, обвинуваченої ще і в поширенні через засоби масової інформації даних про особисте та сімейне життя артиста. Справа була порушена після виявлення правоохоронцями підслуховуючих пристроїв в робочому кабінеті Армена Джигарханяна. З усіх, хто причетний до судових розглядів, взята підписка про нерозголошення, повідомляють РІА Новини.