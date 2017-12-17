Анна Семенович розповіла, коли зіграє весілля

Співачка, яка зазвичай дуже неохоче говорить на особисті теми, повідала журналістам про свого обранця. Крім того, Ганна Семенович дала зрозуміти, що поки не планує реєструвати свої стосунки з коханим.

Анна Семенович намагається не виставляти приватне напоказ, тому шанувальникам співачки залишається тільки здогадуватися про те, що відбувається в її житті. На думку зірки, зайва публічність може зашкодити її відносинам.

Нещодавно Анна дала інтерв'ю журналістам, в якому вирішила відкрити завісу таємниці. Знаменитість пояснила, коли перестане бути вільною дівчиною і вийде заміж. Семенович не виключає, що це може статися в найближчому майбутньому.

«Я в стосунках, але не поспішаємо офіційно оформити стосунки, щоб придивитися як слід. Адже це не просто мій коханий чоловік, це потенційний батько моїх дітей. Я повинна бути впевнена в ньому на всі 100 відсотків. Щоб зрозуміти, що це мій чоловік, мені потрібно півтора року. Я повинна зрозуміти, що це точно любов, а не сексуальний потяг», - поділилася співачка.

Артистка не виключає, що коли-небудь усиновить дитину. За словами Анни, це станеться після того, як вона сама стане матір'ю. «Поки людина сама не зламала руку, вона ніколи не зрозуміє, як це боляче. Не народивши дітей, ніколи не зрозумієш, як це прекрасно», - вважає зірка.

У найближчих планах Семенович - святкування Нового року. Зазвичай Анна працює 31 грудня, але на наступний день вона завжди їздить до батьків, щоб привітати батька з важливою датою. Зірка відзначила, що робота приносить їй радість.

«У тата день народження 1 січня. Ми завжди збираємося разом. Батько ображається, що всі відзначають Новий рік, забуваючи про його дні народження. Є приказка: якщо ти знайдеш роботу, яку будеш любити, значить, ти не будеш працювати жодного дня. Тому я не працюю, я отримую задоволення», - вважає артистка.

На святковому столі Семенович обов'язково будуть салати олів'є і «мімоза», фірмовий торт «Наполеон» авторства матері співачки, оселедець під шубою, а також обов'язкова страва з птиці. Анна вважає, що раз на рік можна забути про калорії і насолодитися «шкідливою» їжею. За словами співачки, в звичайному житті вона віддає перевагу сидіти на білковій дієті, зупиняючи свій вибір на рибі, м'ясі та овочевих супах. Зірка також любить гостру тайську їжу, тому що вона покращує обмін речовин.

У бесіді з журналістами Анна додала, що забороняє собі піцу і пасту. Виконавиця дозволяє собі розслабитися і покуштувати борошняні страви лише під час поїздок в Італію, пише «Комсомольська правда».