Регіна Тодоренко з «Орел і решка» планує нове життя у США

Деякий час назад Регіна Тодоренко поїхала в Америку, щоб почати навчання в місцевому університеті. Дівчина планує писати сценарії і знімати фільми.

Зараз 27-річна телеведуча Регіна Тодоренко знаходиться в Америці. В Інстаграме дівчини регулярно з'являються яскраві кадри, зроблені в іншій країні. Як з'ясувалося, зірка ТВ вирішила з головою піти в навчання: вона вступила на факультет кінорежисури в Нью-Йоркській кіноакадемії.

За словами Регіни, через довгий перельот вона запізнилася на перший навчальний день і пропустила важливе орієнтаційне заняття, на якому розповідали про програму.

«Моє навчання почалося зі сценарної майстерності. У мене трохи дивний педагог, але він настільки творчий, так захоплююче розповідає про свій предмет, що відразу хочеться творити і писати геніальні сценарії під його керівництвом. Так я і написала свій перший сценарій, він присвячений першому побаченню. Мене похвалив викладач, сказав, що це дуже хороша ідея», - поділилася телеведуча.

Під час навчання Тодоренко доведеться зняти чотири короткометражки. Крім кінорежисури, основ монтажу, операторського і акторського мистецтва, студенти також вивчають продюсування фільмів.

«Заняття в кіноакадемії проходять щодня по 10-12 годин. Мені дуже пощастило з педагогами. Вони намагаються досить доступно і зрозумілою мовою пояснити, як працює режисер на майданчику, які у нього завдання і обов'язки, як працює продюсер, які він функції виконує, звідки беруться гроші на фільм. Вже днями ми починаємо знімати перші шматочки майбутнього фільму», - розповіла дівчина.

Нагадаємо, що 30 листопада Регіна Тодоренко оголосила про відхід з шоу про подорожі «Орел і решка» після чотирьох років роботи. Телеведуча написала лист, в якому розповіла про причини свого вчинку і подякувала глядачам і колегам. За словами Регіни, постійні поїздки в інші країни були для неї своєрідним викликом і перевіркою на міцність.

«Кожен раз, коли закінчувалися зйомки нового сезону, і я поверталася додому, я думала про те, що, може, прийшла пора зупинитися, що я, можливо, займаю чиєсь місце і мені пора розвиватися далі. Але кожен раз, переглядаючи неймовірні відео, на мої очі наверталися сльози, і душа рвалася в нову подорож», - відзначала ведуча.

У своєму відвертому зверненні Регіна зізналася, що за кілька років роботи в популярній програмі вона рідко бувала вдома. «Я не бачила, як дорослішає мій племінник, не бачила, як старіють мої батьки. Я пропустила стільки днів народжень родичів і близьких друзів», - повідомляла зірка.

Ділячись планами на майбутнє, Регіна повідала про те, що хотіла б повчитися в американській кіноакадемії і запустити власне шоу. Тому шанувальники Тодоренко були не здивовані, коли вона вирушила в Лос-Анджелес.