Дану Борисову у важкому стані госпіталізували

Телеведучу Дану Борисову екстрено госпіталізували каретою швидкої допомоги в лікарню. У лежачої на лікарняному ліжку жінці без макіяжу складно впізнати телеведучу. Адже хвороба нікого не прикрашає.

"Під час мого перебування в центрі реабілітації в Таїланді я застудилася, - розповіла Dni.Ru Дана про причини свого перебування в палаті клініки. - Ймовірно, зміна клімату і стрес дають про себе знати. І досі мучуся через психосоматичний тонзиліт - він загострюється в момент стресів. Напередодні я була в суді, де вирішувалася доля моєї дочки Поліни, дуже перенервувала там. А на наступний день мені треба було йти зніматися в програму до Андрію Малахова "Прямий ефір". Але голос на нервовому грунті пропав, мучив моторошний кашель. У мене від нього навіть порвана діафрагма, стан важкий! Тому я випила все, що було вдома від тонзиліту. Мені стало погано, і я викликала швидку, щоб промили мені шлунок. Лікарі госпіталізували".

Повідомила ведуча і подробиці тяжби з колишнім чоловіком за право бачитися з дочкою. Саме після сутички в суді організм, мовляв, і дав збій. "Максим наполягає на тому, щоб я зустрічалася з Поліною не частіше двох разів на місяць по годині. Я ж знаю, що маю право на три рази в тиждень з ночівлею дитини у мене. Перший суд я вже виграла. Правда, сама Поліна не дуже йде на контакт. Ось через всі ці переживання я і захворіла. А преса вигадала, ніби я хотіла накласти на себе руки. Ну що за нісенітниця?! "