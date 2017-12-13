Актор Валерій Афанасьєв розповів про своїх дружин і нинішню молоду кохану

Актор Валерій Афанасьєв відверто розповів телеведучому Борису Корчевнікову про свої романи, синів і про смерть останньої дружини. Сьогодні Афанасьєв знайшов нову кохану.

Валерій Афанасьєв полюбився глядачам після численних ролей у фільмах і серіалах: «Ширлі-мирлі», «Діти Арбата», «Звіздар», «9 місяців», «Ангел-охоронець», « Диверсант. Кінець війни » і в багатьох інших кінострічках. Всенародний улюбленець офіційно був одружений тричі, у актора три сина. Незважаючи на успішну кар'єру, в особистому житті зірки кіно було багато трагедій і втрат. Валерій Олексійович важко розлучався зі своїми жінками, кілька разів він виходив з сімей, також зірка кіно страждав на алкоголізм.

У перший раз Афанасьєв одружився в студентські роки. З дружиною-перекладачем Лілією актор прожив трохи більше року, потім вирішив піти від дівчини. У другому шлюбі з колегою Євгенією у артиста народився син Володимир. Однак і цей союз виявився недовгим, Валерій Олексійович пішов до іншої.

Третьою дружиною актора стала тиха і скромна реквізитор в театрі Анна. Саме з нею актор прожив близько сорока років. У цьому союзі у Валерія Олексійовича народилися ще два сини Єгор і Костянтин. Афанасьєв зізнався, що важко пережив смерть третьої дружини, не дивлячись на те, що багато разів зраджував їй.

«У неї сталося ураження серця і нирок від перепадів тиску. Вона померла вночі, я дізнався вдень, коли був на дачі. 27 грудня це трапилося, будувалися плани на Новий рік, я з нею розмовляв напередодні», - розповів актор про відхід Анни.

Валерій Олексійович розповів, що третя дружина була інвалідом після нещасного випадку. Вона впала і пошкодила шию, коли танцювала, лікарі легковажно поставилися до травми. Актор згадав про те, як допомагав Анні впоратися з недугою.

«Треба було терміново якісь рентгени робити, у неї потім поступово руки і пальці почали відніматися. Ми пройшли консультацію, лікар сказав, що потрібно терміново робити операцію. Все пройшло добре, але після цього вона дивно себе вела. У неї були спроби до суїциду, психологічно довго приходила до тями після операції, більше вона не працювала, була господинею дому та займалася хлопцями», - поділився Афанасьєв.

Також актор зізнався про романи на стороні. У Афанасьєва був зв'язок з артисткою Марією Ароновою. Валерій Олексійович навіть йшов з сім'ї на кілька місяців, однак, за його визнанням, повертався назад до Анни і синів.

Валерій Олексійович розповів і те, що зловживав алкоголем. Ця згубна звичка мало не погубила його кар'єру. «Перший раз спробував горілку в сьомому класі. Потім алкоголь з'явився в театрі, але мені тоді здавалося - це нормально. Все моє покоління випивало», - підкреслив Афанасьєв.

Народний артист відзначив, що сини від другого і третього шлюбів прекрасно ладнають між собою і стали один для одного найкращими друзями. Після смерті останньої дружини Анни Валерій Олексійович довго страждав, через деякий час він зустрів юну актрису Наталю. Кохана молодша Афанасьєва майже на сорок років.

«Всі говорять - ми непогана пара. Вона працює в театрі. Вона рухається добре, танцює. Наташа хоче, звичайно, вийти за мене заміж, я не хочу її ображати», - розповів Валерій Олексійович про останню кохану.

Актор зізнався, що поки не може сказати: чи хоче одружитися в четвертий раз чи ні, він пам'ятає третю законну дружину Анну.

«У мене ніколи нічого не виходило без неї. На могилі я з нею розмовляю. Анна - це не проходить, це святе», - підкреслив народний артист.