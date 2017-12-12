Молода кохана 42-річного Ді Капріо змусила його схуднути

Останні знімки Леонардо Ді Капріо свідчать про те, що він помітно поліпшив свою фізичну форму. Шанувальники вважають, що артист зайнявся своїм зовнішнім виглядом заради молодої коханої.

Нещодавно папараці змогли зняти 42-річного актора Леонардо Ді Капріо під час походу в ресторан зі своїми друзями - шанувальники відзначили, що за останній час артист помітно пострункішав. Ще недавно Леонардо був не в найкращій формі, але зараз артист схуд.

Нагадаємо, що недавно Ді Капріо почав зустрічатися з молодою моделлю - 19-річною Джульєтт Перкінс. Вона, як і всі попередні кохані артиста, довгонога блондинка з блакитними очима і, звичайно ж, модельної зовнішності. При цьому Джульєтт є, мабуть, наймолодшої супутницею Ді Капріо. Дівчина постійно знаходиться поруч з актором - пара буквально не розлучається ні на хвилину.

Джульєтт розпочала свою модельну кар'єру в 15 років, але поки що не досягла помітних успіхів. Втім, тепер, коли вона зустрічається із зіркою першого ешелону, її кар'єра напевно піде в гору. Як довго триватимуть стосунки моделі і актора, залишається тільки гадати - Ді Капріо не відрізняється постійністю і рідко зустрічається з моделями довше декількох місяців.