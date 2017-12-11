Святослав Вакарчук оприлюднив відеозвернення щодо його президентських амбіцій

«Влада як така мене не цікавить. Я ніколи не співпрацював із жодними політтехнологами, не обговорював з ними навіть гіпотетичні політичні плани. Ніколи не замовляв соціологічним компаніям дослідження на тему своїх президентських чи інших політичних рейтингів. І взагалі до публікації таких рейтингів ставлюсь стримано. А ще більш стримано – до їхнього обговорення, оскільки вважаю, що у країні сьогодні є точно більш важливі речі для обговорення», – зазначив він

Вакарчук назвав 10 кроків, які, на його думку, можуть змінити Україну на краще:

Необхідно створити незалежний Антикорупційний суд.

Змінити виборче законодавство. Запровадити не лише відкриті виборчі списки, а й унеможливити політичну залежність Центральної виборчих комісій від впливу політичних партій. Сформувати новий склад ЦВК з професійних експертів із незаплямованою репутацією.

Провести справжню ефективну реформу державної служби.

Реформувати Службу безпеки. Вона має перетворитися з інструменту впливу на бізнес на зброю для боротьби з тими, хто реально підриває нашу безпеку та незалежність.

Розпочати дієву приватизацію.

Припинити політичний лобізм.

Змінити правила поведінки політиків. Вони мають стати простішими, відкритішими і доступнішими.

Прищепити принцип відповідальності – політикам варто навчитися виконувати власні обіцянки.

Запровадити культуру прозорої комунікації. Кожен крок політика має мати чітке і правдиве пояснення.

Публічно окреслити межі дозволеного. “Є речі, які мають бути непорушними. Ніхто за жодних обставин не має їх порушувати, а перелік їх має бути сформований і оприлюднений”, – сказав Вакарчук.

При цьому він додав, що з радістю підтримає політика чи політсилу, якщо вони виконають ці 10 пунктів.

«Ніколи, за жодних обставин, не підтримаю того, хто не зможе виконати хоча б одного з них. Байдуже, закінчується його чи її прізвище на «-ко» чи на щось інше», – підсумував Вакарчук.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування центру SOCIS, лідер групи “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук зайняв би друге місце на передбачуваних виборах президента України. За підсумками дослідження, Вакарчука підтримали 14,8% опитаних.

У свою чергу політологи відзначають, що це чіткий сигнал на оновлення влади. Так, багато українців ще не вирішили для себе, за кого хочуть голосувати, але вже точно розуміють, що в травні 2019 роки не віддадуть свої голоси за чинного президента Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, Бойко і інших політиків.