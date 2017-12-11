Вага Анджеліни Джолі менша ваги її 11-річної дочки

Американська актриса Анджеліна Джолі довела себе до анорексії - вона важить менше своєї 11-річної дочки. Про це пише видання Star з посиланням на джерело з оточення актриси.

Журналісти вважають, що Джолі занадто заглибилася у виховання шістьох дітей і абсолютно забула про своє здоров'я - зараз вона більше нагадує скелет. Її вага - 35 кілограмів, це на два кілограми менше ваги її дочки Шайло.

Друзі та Бред Пітт стурбовані її станом і просять Джолі звернутися до лікаря.

У свою чергу, портал Gossip Cop спростовує інформацію журналу Star, стверджуючи, що у актриси немає харчового розладу і відчуває вона себе прекрасно.

З'явилася інформація, що актриса вважає помилкою своє розставання з Бредом і хоче знову бути з ним.