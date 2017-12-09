Співачці Ріанні зробив пропозицію руки і серця мільярдер із Саудівської Аравії

Мільярдер із Саудівської Аравії Хассан Джаміль зробив пропозицію руки і серця співачці Ріанні. Про можливі заручини пари повідомляє популярний портал People. Під час шоу Кріса Рока в Нью-Йорку фотографи зазняли Ріанну з діамантовим перстнем на безіменному пальці. Незабаром співачка поділилася фото з перстнем на своїй сторінці в "Інстаграме". Однак сам обранець 29-річної виконавиці разом з нею на заході не був присутній.