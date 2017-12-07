Евеліна Бледанс показала нового коханого

Не так давно Евеліна Бледанс, яка розповіла про розлучення, вийшла в світ з новим коханим. Столичний бізнесмен, директор галереї «МАРС» Сергій Демчев супроводжував актрису на врученні премії «SUPER Мами-2017». На публіці пара не приховувала своїх почуттів. Чоловік ніжно тримав Бледанс за руку, вони зворушливо спілкувалися між собою, а сама красуня просто сяяла від щастя За інформацією ЗМІ, Сергій Демчев розлучений, від попередніх стосунків у нього є троє дітей. Подібний вихід зірки в світ став несподіванкою для шанувальників, адже Бледанс раніше говорила, що розлучення з Олександром Сьоміним далося їй не просто, і вона не проти повернути чоловіка.

Нагадаємо, у вересні нинішнього року 48-річна ведуча оголосила про розлучення з третім чоловіком, батьком Семена. Між екс-подружжям під час розлучення з'явилися майнові суперечки, навіть незважаючи на шлюбний контракт. На даний момент тато, як і раніше, займається дитиною, і як запевняє Бледанс, колишньому подружжю вдалося зберегти гідні відносини за межами шлюбу.