Катерина Варнава та Анфіса Чехова стали новими ведучими "Орла і решки"

Після того, як Регіна Тодоренко покинула шоу, керівництво вирішило змінити склад ведучих. Стало відомо, що новий сезон «Орел і решка. Рай і Пекло» вийде за участю Алана Бадоєва, Марії Івакової і Колі Серги. Вони вже брали участь у минулих випусках тревел-шоу і є досвідченими мандрівниками.

Новачками в популярному шоу стануть відомі зірки: телеведуча Анфіса Чехова, комік Михайло Башкатов і актриса Comedy Woman Катерина Варнава. Творці «Орла і решки» запевняють, що всі нові учасники відмінно впоралися зі своєю роботою. Зовсім скоро шанувальники знаменитостей зможуть оцінити їх образи і поспостерігати, які ж емоції вони зазнали від своєї першої поїздки.