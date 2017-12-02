ЗМІ: Олег Табаков лікується від онкозахворювання

Колеги Олега Табакова підозрюють, що знаменитість лікується від онкології. У понеділок, 27 листопада, 82-річний Олег Табаков був госпіталізований в Першу міську лікарню. Медики діагностували в актора і режисера важку форму запалення легенів, пізніше Олега Павловича перевели в реанімацію, так як його стан погіршився. У середу, 29 листопада, акторові була проведена екстрена операція по встановленню трахеостоми - спеціальної трубки, яка дозволяє пацієнтові нормально дихати. На даний момент, за інформацією обізнаних джерел, стан Табакова залишається важким, але стабільним. Поруч з ним постійно знаходяться родичі: дружина Марина Зудіна і двоє синів. Близькі ніяких коментарів з приводу його лікування не дають. Тим часом колеги артиста припускають, що він лікується від онкологічного захворювання, яке поки ретельно приховують від громадськості. Численні шанувальники Табакова, в свою чергу, сподіваються, що дані гадки не підтвердяться і незабаром артист буде виписаний додому у доброму здоров'ї.