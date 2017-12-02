Авраам Руссо погрожує дружині залишити її і дочок голими і босими

Співак Авраам Руссо збирається залишити свою дружину і дочок голими і босими. На його думку, Морелла не має права претендувати на гроші і нерухомість, які він сам заробив, в той час, поки вона сиділа вдома. Жінка опублікувала відкритий лист, в якому закликає свого чоловіка одуматися і повернутися в сім'ю заради своїх дочок, які не можуть змиритися з його відходом. Однак Руссо налаштований дуже рішуче. Він посилає своїй дружині погрози: «Ти нуль, ти ніхто, копай собі могилу». Жінка не може зрозуміти, що сталося з чоловіком.

«Думаю, мене зрозуміє кожна жінка, яку зрадили і залишили з маленькими дітьми не тільки без засобів для існування, але і в боргах. Особливо зрозуміють ті, які забувши про себе, жертвували себе чоловікові, жили дл нього і заради нього», - пише Морелла. Вона визнає, що повністю розчинилася в сім'ї і любові до чоловіка. «Хіба за любов, вірність і відданість так платять? Серце кров'ю обливається, коли усвідомлюєш, що тато твоїх дітей кинув своїх янголят, і їм доведеться рости без батьківської любові та уваги. Старшенька запитує: "Чому тато не приходить, не дзвонить? Він більше мене не любить?" Як стримувати себе? Вити хочеться», - зізнається ображена в своїх найкращих почуттях дружина співака. Вона сподівається, що Авраам просто заплутався і сам не розуміє, у що втягнув своїх близьких. «Я молюся щодня в надії, що чоловік одумається. Молюся вже не заради себе, а заради дітей! - вигукує віддана Морелла, сподіваючись на те, що розсудливість в душі Руссо все-таки візьме гору.