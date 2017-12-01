Бред Пітт розповів про найбільшу помилку у своєму житті

Бред Пітт розповів про найбільшу помилку у своєму житті

Бред Пітт виступив з сенсаційним зізнанням - про що шкодує найбільше.

Джерело: Відомості

І це зовсім не розлучення з Анджеліною Джолі. Найбільша помилка - розлучення з Дженіффер Еністон.

Про відносини з першою дружиною зірка "Бійцівського клубу" згадує постійно і з великою теплотою. Таблоїди тут же кинулися припускати, чи не означає це визнання возз'єднання пари Еністон-Пітт? Сама актриса різко обірвала ці розмови, заявивши, що абсолютно щаслива зі своїм нинішнім чоловіком Джастіном Теру. А Бреда давно пробачила і навіть не згадує про нього.

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