Бред Пітт розповів про найбільшу помилку у своєму житті

І це зовсім не розлучення з Анджеліною Джолі. Найбільша помилка - розлучення з Дженіффер Еністон.

Про відносини з першою дружиною зірка "Бійцівського клубу" згадує постійно і з великою теплотою. Таблоїди тут же кинулися припускати, чи не означає це визнання возз'єднання пари Еністон-Пітт? Сама актриса різко обірвала ці розмови, заявивши, що абсолютно щаслива зі своїм нинішнім чоловіком Джастіном Теру. А Бреда давно пробачила і навіть не згадує про нього.