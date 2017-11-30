Анастасію Заворотнюк звинуватили у приховуванні доходів

46-річна актриса та телеведуча Анастасія Заворотнюк заборгувала банкам 730 тисяч доларів.

За інформацією росЗМІ, крім заборгованості, в актриси з’явився ще один привід для головного болю. Тепер її звинувачують у приховуванні доходів.

За інформацією інсайдерів, зірка вирішила захистити свої прибутки від арешту тим, що отримує заробітну платню готівкою і не повідомляє про неї приставам. Якщо це підтвердиться, на Заворотнюк чекає адміністративна й навіть кримінальна відповідальність.

Історія з кредитом почалася в 2012 році. Перебуваючи не в найкращому фінансовому становищі, актриса та її чоловік-фігурист Петро Чернишов вирішили покращити свої житлові умови й придбати маєток у селищі Крекшино по сусідству з будинками Наташі Корольової і Анжеліки Варум вартістю два мільйони доларів.

Оскільки власних грошей бракувало, Заворотнюк узяла кредит в іноземній валюті.

Незабаром після цього курс долара різко пішов угору. У 2014 році банк подав на зірку в суд, який постановив: Анастасія має віддати фінансовій установі 28 мільйонів рублів.

Нині актриса внесена у базу невиїзних, але віддавати борг не поспішає, вважаючи за краще судитися далі.