Екс-невістка Тетяни Васильєвої обкрадала актрису і зраджувала її синові

Анастасія Бегунова і Марія Васильєва пройшли перевірку на детекторі брехні, пред'явили один одному ряд претензій і обмінялися взаємними образливими словами. Син актриси Тетяни Васильєвої Філіп один час був щасливий зі своєю обраницею Анастасією Бегуновою. У шлюбі у подружжя народилися діти - Ваня і Гриша, але потім пара розлучилася. Анастасія відвезла дітей до Німеччини, і на даний момент Тетяна Васильєва стверджує, що не має можливості бачитися зі своїми онуками. Через якийсь час Філіп знову одружився - на актрисі Марії Болонській, у пари народилася дочка, але конфлікт у родині продовжує розвиватися.

З перших хвилин появи в студії Марія Васильєва заявила, що Бегунова зраджувала своєму чоловікові, тому їхня сім'я розпалася. Анастасія, зрозуміло, всі звинувачення на свою адресу заперечувала, проте свідчення поліграфа довели, що дівчина дійсно була невірна своєму чоловікові. В ході передачі також з'ясувалося, що колишня невістка Васильєвої викрала гроші з рахунку, які відома актриса виділяла синові Філіпу і колишній невістці на проживання в Німеччині. Анастасія Бегунова зізналася, що дійсно взяла з загального рахунку 50 тисяч євро, які були витрачені на лікування сина, проте експерт в студії заявив, що екс-невістка Васильєвої привласнила собі набагато більшу суму.

«Я безапеляційно заявляю, що ця жінка взяла набагато більше. Я бачу це по реакції», - повідомив Роман Устюжанін. У фіналі ефіру в ефірі ток-шоу «Насправді» показали епізод інтерв'ю, де Тетяна Васильєва каже про те, на що вона готова піти заради спілкування з онуками. Телеведучий і гості в студії висловили надію, що актрисі і колишній невістці все-таки вдасться поговорити і залагодити конфлікт мирно.