Джамала чекає на дитину

Джамала чекає на дитину

Українська співачка Джамала підтвердила, що вагітна.

Джерело: Відомості

Про це артистка написала на сторінці у Facebook.

Джамала розповіла, що вона разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим чекають на першу дитину. Співачка хотіла тримати це у секреті, та після повідомлень у ЗМІ розповіла про свою вагітність.

"Звичайно, мені хотілося б тримати це в секреті і поділитися новиною тільки з найближчими, але багато хто вже і так здогадався", - написала Джамала.  

Нагадаємо, 26 квітня 2017 року Джамала стала дружиною кримськотатарського активіста Бекіра Сулейманова.

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