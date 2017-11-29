Джамала чекає на дитину

Про це артистка написала на сторінці у Facebook.

Джамала розповіла, що вона разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим чекають на першу дитину. Співачка хотіла тримати це у секреті, та після повідомлень у ЗМІ розповіла про свою вагітність.

"Звичайно, мені хотілося б тримати це в секреті і поділитися новиною тільки з найближчими, але багато хто вже і так здогадався", - написала Джамала.

Нагадаємо, 26 квітня 2017 року Джамала стала дружиною кримськотатарського активіста Бекіра Сулейманова.