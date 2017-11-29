Тетяна Буланова зізналася, що потрапила на ТБ через хабар

У недавньому інтерв'ю одному інтернет-виданню поп-зірка 1990-х, «повністю продукт тієї епохи», як сама про себе говорить артистка, зізналася, як вона потрапила на ТБ, як починалася її кар'єра, як проходили гастролі, і як обманювали організатори концертів. Артистка розповіла, що зовсім не відчувала 1990-ті «лихими». Її перший чоловік і лідер їхньої групи «Літній сад» Микола Тагрін тоді займався ще й продюсуванням, простіше, - знайомився з потрібними людьми, які могли б допомогти їх просуванню. Так він одного разу дав послухати касету із записом редактору музичної редакції Ленінградського ТБ Зінаїді Іванкович. Вона сказала: «Нічого не розумію: барабани в унісон, незрозуміло, хлопчик чи дівчинка співає. Моя принциповість не дозволяє поставити в ефір цю самодіяльність». А вся принциповість Іванкович, як згадувала Тетяна, оцінювалася в дві тисячі рублів. «Але справедливості заради треба сказати, що в цю суму входили і витрати на зйомку кліпу.

Музиканти тоді ще були бідними людьми в ті «лихі» 1990-і, так що ці дві тисячі були позичені у друзів і передані редактору», - відкрила Тетяна Буланова внутрішню кухню шоу-бізнесу 30-річної давності.

Гастролі проходили без підписання будь-яких договорів, грунтуючись на чесному слові. Приїжджали, грали концерти і добре, якщо отримували за це гроші, а бувало й так, що хтось когось кидав, або продюсера вбили, а квитки вже продані і треба співати безкоштовно. Але згадуючи всю відчайдушність того часу, Тетяна все одно переконана, що воно було чудовим, і «в пам'яті залишилося як дуже радісне».