Актрису Ная Ріверу арештувала за побиття свого чоловіка

Ная Рівера, яка напала на свого чоловіка Райана Дорсі під час прогулянки з сином, арештована поліцією США. Чоловік отримав незначні травми обличчя. Зірку серіалу "Glee" ( "Хор") заарештували, повідомляє Huffington Post. За словами Дорсі, якому вдалося сфотографувати те, що сталося, на телефон і викликати поліцію, Рівера напала нього через розбіжності в методах виховання дитини. Актриса була пізніше відпущена під заставу в одну тисячу доларів. Восени Рівера подала на розлучення з чоловіком після двох років шлюбу. У серіалі "Glee" Рівера виконала роль черлідерши Сантану Лопез. У 2011 році портал AfterEllen визнав актрису найсексуальнішою жінкою в світі. Крім "Хору", Рівера знімалася також у телешоу "Підступні покоївки", "Рятувальники Малібу" і "C.S.I .: Майамі". Зі своїм попереднім коханим, репером Big Sean, актриса розлучилася в 2014 році після того, як музикант, за словами Рівери, вкрав з її будинку коштовності.