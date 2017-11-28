За рішенням суду Дана Борисова буде виплачувати екс-чоловікові аліменти

Суд зобов'язав Дану Борисову виплачувати аліменти колишньому чоловікові. Тепер телеведуча буде віддавати на користь десятирічної дочки Поліни чверть свого заробітку та інших доходів, повідомляє телеграм-канал Super. За словами адвоката теледіви, спочатку питання про виховання дитини колишнє подружжя вирішувало між собою, оскільки Дана проходила лікування від наркозалежності. Але 30 жовтня Максим Аксьонов звернувся до суду. Сама Борисова заявила, що не має поняття про свої доходи, оскільки недавно повернулася з клініки в Таїланді.

- Бог все бачить. Коли людина виходить з реабілітації, їй допомагають усі. Мені допоміг Андрій. Зняв квартиру, продукти мені купують друзі. І, звичайно, зараз в такій ситуації вимагати від мене аліменти - це просто не тактовно. Свого часу я не подавала на аліменти практично рік, і то потім він платив епізодично, - говорить Борисова.