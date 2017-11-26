Пугачова показалась перед репортерами без гриму і в хустині

Алла Пугачова прийшла на програму «Ти не повіриш!» без косметики і повідала, чому вирішила обвінчатися з Максимом Галкіним після шести років офіційного шлюбу. Журналісти НТВ знайшли сільський храм, де таємно повінчалися Алла Пугачова і Максим Галкін. Саме там Примадонна причащається, сповідається і ставить свічки за здравіє чоловіка і дітей. А тиждень тому всі крадькома підглядали за вінчанням Алли Пугачової і Максима Галкіна. Але у деяких віруючих таємний обряд Пугачової викликав питання. Як її могли повінчати, якщо вона одного разу вже стояла біля вівтаря з Філіпом Кіркоровим? Примадонна в скромній хустці і без краплі косметики пояснила, як її таємний обряд вінчання став надбанням громадськості. Тільки журналістам НТВ Пугачова розповіла, на які жертви їй довелося піти, щоб отримати дозвіл на повторне вінчання, і чому вона тягнула з таємним обрядом шість років і зробила це так раптово.