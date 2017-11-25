Донька Олександра Абдулова росте копією свого батька (фото)

Єдина кровна дочка легендарного актора, яка з'явилася на світ всього лише за 9 місяців до його відходу, все більше стає на нього схожою. Це підтверджує і нова фотографія, яку мама дівчинки опублікувала в соцмережі Facebook.

Олександр Абдулов помер в січні 2008 року, у нього була четверта (невиліковна) стадія раку легень. За дев'ять місяців до настільки трагічної події остання любов і дружина актора Юлія народила йому доньку Євгенію. Як розповідала вдова актора в інтерв'ю порталу Teleprogramma.pro, дівчинка росте неймовірно різнобічною і допитливою особистістю. Сьогодні на сторінці мами дівчинки в Facebook з'явилася нова фотографія Жені. У коментарях до публікації більшість користувачів зійшлося на думці, що, якщо раніше дочка Абдулова була більше схожа на свою маму, то тепер вона виглядає копією свого знаменитого батька.

За словами вдови Олександра Гавриловича, Женя дійсно схожа на відомого актора не тільки зовні, але й за характером. «Женька так схожа на Сашу! По-перше, зовні - якщо подивитися фотографії Саші і Жені - відразу видно, чия це дочка. У Жені є хороший абдуловський потенціал. Вона не може всидіти на місці, як і Саша. Женічка весь час в русі: знімає короткі фільми-сюжети для свого відео-каналу, придумує якісь історії, розповідає їх, спілкується і легко знаходить спільну мову з людьми, - зізнавалася Юлія Абдулова.