Тіна Кароль роздягнулась для глянцевого журналу
Зірка стала першою вітчизняною знаменитістю, яку модний журнал розмістив на своїй обкладинці.
Улюблена мільйонами українців, відома співачка Тіна Кароль знялася у відвертій фотосесії для глянцевого журналу Harper's Bazaar Ukraine.
Тіна Кароль прикрасить грудневу обкладинку журналу.
В ексклюзивному інтерв'ю журналу Harper's BAZAAR співачка розповіла про своє нове звучання і бачення, про виклик, який кинула всім нам, і, звичайно ж, про своє ставлення до моди.
На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль опублікувала відео зі зйомки для журналу та фотографії, які увійдуть до нового номеру глянцю.
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