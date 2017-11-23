Тіна Кароль роздягнулась для глянцевого журналу

Зірка стала першою вітчизняною знаменитістю, яку модний журнал розмістив на своїй обкладинці.

Улюблена мільйонами українців, відома співачка Тіна Кароль знялася у відвертій фотосесії для глянцевого журналу Harper's Bazaar Ukraine.

Тіна Кароль прикрасить грудневу обкладинку журналу.

В ексклюзивному інтерв'ю журналу Harper's BAZAAR співачка розповіла про своє нове звучання і бачення, про виклик, який кинула всім нам, і, звичайно ж, про своє ставлення до моди.

На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль опублікувала відео зі зйомки для журналу та фотографії, які увійдуть до нового номеру глянцю.

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