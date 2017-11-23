Тіна Кароль роздягнулась для глянцевого журналу

Зірка стала першою вітчизняною знаменитістю, яку модний журнал розмістив на своїй обкладинці.

Джерело: Відомості

Улюблена мільйонами українців, відома співачка Тіна Кароль знялася у відвертій фотосесії для глянцевого журналу Harper's Bazaar Ukraine.

Тіна Кароль прикрасить грудневу обкладинку журналу. 

В ексклюзивному інтерв'ю журналу Harper's BAZAAR співачка розповіла про своє нове звучання і бачення, про виклик, який кинула всім нам, і, звичайно ж, про своє ставлення до моди.

На своїй сторінці в Instagram Тіна Кароль опублікувала відео зі зйомки для журналу та фотографії, які увійдуть до нового номеру глянцю.

Стрічка новин

Фото

Тіна Кароль роздягнулась для глянцевого журналу

Тіна Кароль роздягнулась для глянцевого журналу

17 кілограмів наркоти українці намагались перевезти до Криму

17 кілограмів наркоти українці намагались перевезти до Криму

Закарпаття: правоохоронці проводять масштабну спецоперацію

Закарпаття: правоохоронці проводять масштабну спецоперацію

Число жертв землетрусу в Ірані перевищила 339 осіб

Число жертв землетрусу в Ірані перевищила 339 осіб