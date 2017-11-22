Коханий Гвен Стефані названий найсексуальнішим чоловіком 2017 року

Популярний журнал People в своєму листопадовому випуску традиційно вибрав найсексуальнішого чоловіка 2017 року і помістив його на обкладинку номера. В цьому році цієї честі удостоївся співак, суддя популярного американського шоу «The Voice» (Голос), а також коханий самої Гвен Стефані - Блейк Шелтон.

Артист подякував редакцію за цей вибір і пожартував: «Не треба ненавидіти мене за те, що я гарний».

Нагадаємо, раніше на обкладинку листопадового випуску People потрапляли Дуейн Джонсон, Адам Левін, Ченнінг Татум, Девід Бекхем, Райан Рейнольдс і інші.