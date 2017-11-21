Фанати радять Наташі Корольовій піти на пенсію

Під розміщеним в Instagram відео Наташі Корольової фанати порадили їй піти на заслужений відпочинок.

Артистка виступала в місті Пушкін, а після відмінного завершення концерту вирішила зі своєю командою відвідати одне з місцевих закладів для того, що б відзначити цю справу. Співачку вразив вечір і вона поділилася з фанатами коротким відео в соцмережах. Передплатники відреагували дуже неоднозначно, вони висловилися, що на відео артистка виглядає дуже втомленою. Більшість коментаторів висловилися, що вона просто вже "стара", і дали пораду піти з естради на пенсію.