Кім Кардашьян збагатилася на 10 млн доларів за один день

Про це повідомляє портал TMZ. При цьому за першу годину продажів вона заробила один мільйон. Аромат KKW Fragrance надійшов у продаж в середу. Відзначається, що на його створення Кардашьян надихнули дорогоцінні камені. Лінійка духів включає три аромати: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus і Crystal Gardenia Oud вартістю від 35 до 60 доларів за флакон. Парфуми можна купити онлайн на сайті бренду. Видання нагадало також, що на рідкій помаді KKW Beauty x Kylie Cosmetics Créme телезірка нещодавно заробила 13,5 мільйона доларів. У жовтні повідомлялося, що бренд американської моделі Хлої Кардашьян Good American випустив нову колекцію одягу та аксесуарів.