Кім Кардашьян збагатилася на 10 млн доларів за один день
Американська телезірка Кім Кардашьян змогла заробити 10 мільйонів доларів за парфум, який вона випустила днями.
Про це повідомляє портал TMZ. При цьому за першу годину продажів вона заробила один мільйон. Аромат KKW Fragrance надійшов у продаж в середу. Відзначається, що на його створення Кардашьян надихнули дорогоцінні камені. Лінійка духів включає три аромати: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus і Crystal Gardenia Oud вартістю від 35 до 60 доларів за флакон. Парфуми можна купити онлайн на сайті бренду. Видання нагадало також, що на рідкій помаді KKW Beauty x Kylie Cosmetics Créme телезірка нещодавно заробила 13,5 мільйона доларів. У жовтні повідомлялося, що бренд американської моделі Хлої Кардашьян Good American випустив нову колекцію одягу та аксесуарів.