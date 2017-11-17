У Бреда Пітта роман з принцесою Монако

Ще недавно ходив наполегливий слух, що після розлучення з Анджеліною Джолі у Бреда Пітта нарешті почалися відносини з новою обраницею. Нею стала 21-річна актриса Елла Пернелл, яка в минулому році засвітилась у фільмі Тіма Бертона «Будинок дивних дітей міс Перегрин».

А зараз зарубіжні ЗМІ мусують інший слух про те, що Бред Пітт нібито зустрічається з принцесою Монако Шарлоттою Казірагі. Згідно з даними австралійського видання New Ideа, 52-річний актор з'явився в компанії 31-річної представниці королівської сім'ї на благодійному заході LACMA Art Gala в Лос-Анджелесі. Очевидці повідомляють, що Пітт і Казірагі були нерозлучні. Деяким здається, що принцеса має деяку схожість з колишньою дружиною артиста.

«Коли ми побачили їх разом, ніхто з нас не міг повірити. Уже кілька тижнів ходять чутки про те, що Пітт з'їхався з новою дівчиною, але ніхто не був готовий побачити його з принцесою Монако», - розповіло джерело.