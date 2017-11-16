Олександр Малінін повідав правду про зраду дружини

На честь свята артист дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про особисте життя.

Олександр Малінін щасливо одружений втретє. У нього в шлюбі з дружиною Еммою підростають двоє дітей - Фрол і Устина. За визнанням артиста, він більш стриманий, ніж дружина.

"Чоловік повинен думати про сім'ю, тому на першому місці розум, і тільки на другому - почуття, які часто доводиться приховувати. Емма - більш емоційна людина. Особливо важко було спочатку: вона не могла пристосуватися до шалених умов моєї роботи. Повертається додому втомлена, а у нас гості, яких вона вперше бачить. Довго її це дратувало, хоча я попереджав: "Ось зараз ти, напевно, захочеш піти, мені буде погано, але я не побіжу тебе наздоганяти!" Років через три стало легше", - розповів виконавець.

Олександр і Емма разом вже 27 років. "Для мене те, що відбувається, до сих пір виглядає дивно. Я ніяк не можу зрозуміти: невже це зі мною відбувається? Навіть уявити не міг, що так довго можна жити. Тепер не можу без Емми. Звичайно, я спілкуюся з іншими жінками, але фізично не тягне до жодної", - зізнався артист.

До слова, про гіпотетичну зраду дружини Малінін висловився ясно. "Дам знак, тільки якщо буду точно впевнений. А псувати нерви ревнощами - ніколи в житті! У нас були ситуації, коли мої друзі, знайомі намагалися за нею упадати ... Мені подобається, коли на Емму звертають увагу, але я їй вірю і не дозволяю собі дорікати: "Що це ти з ним так танцювала? Так посміхалася? "Еммі дарують квіти, шикарні подарунки на день народження. Що ж мені, з кожного приводу істерики влаштовувати?" - цитують Олександра Малініна "Аргументи і факти".

Однак співак заявив, що ніколи б не зміг пробачити коханій жінці зраду, фізичну і духовну одночасно. "Якщо вже - не доведи Господь ... Або вона, або я повинні по-справжньому закохатися", - зазначив артист.

До речі, сама Емма зізналася, що ніколи не зможе пробачити зради. "Ні чоловікові, ні другові, ні подрузі. Чорної зради, за спиною. Я людина пряма, і, якщо щось не подобається, натякну про це", - сказала дружина виконавця.