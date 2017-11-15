Лоліта визнала, що вона алкоголічка

Співачці Лоліті Мілявської 14 листопада виповнилося 54 роки. Яскрава, харизматична, безпосередня, вона підкуповує відвертістю і щирістю.

"Зазвичай мене не сприймають як людину з телевізора, - говорить співачка. - Перехожі мене впізнають. Реагують нормально, без екстриму. Спілкуються як з сусідкою. Люди вітаються, вступають в розмову. Я відповідаю. Не вмію грати в недоступність, вона мені невластива. Якщо хочу бути недоступною - з дому не виходжу, на телефонні дзвінки не відповідаю".

У день народження Мілявська зробила несподіване зізнання. "Я алкоголік. Можу так себе назвати, - заявила вона. - Як відомо, той, у кого реальні проблеми з випивкою, ніколи не зізнається нікому, навіть собі в тому, що він алкоголік. Ну, а у мене проблем немає. Так, мене можна періодично застати з келихом віскі в руках, і я не бачу в цьому нічого поганого. Іноді дозволяю собі розслабитися ", - цитує співачку" Теленеделя ".