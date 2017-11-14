Тетяна Кравченко з серіалу "Свати" розповіла про насильство над нею

Про своє не дуже щасливе життя актриса Тетяна Кравченко повідала у програмі "Доля людини".

Як розповідає акторка, вона не може назвати своє сімейне життя щасливим. Два її шлюби закінчилися через те, що чоловіки піднімали на неї руку. У Тетяни були складні відносини з батьками. Її батько був одружений на іншій жінці і виховував двох дітей. Він помер, коли актрисі було три місяці. З мамою актриса досі перебуває не в найкращих стосунках. «Зараз стало краще, тому що ми знаходимося далеко один від одного, відносини на відстані. Поруч ми існувати не можемо. Я завжди відчувала себе винуватою за те, що народилася, так як була «незаконно народженою». Ми з мамою три роки не розмовляли, але деякий час назад помирилися і більш-менш спілкуємося», - поділилася Кравченко.

Першим чоловіком Тетяни став Володимир Лавинский - правнук Володимира Маяковського. Їх шлюб тривав два роки. Це був типовий студентський шлюб. За словами Кравченко, чоловік був дуже ревнивим. «Він ударив мене один раз - і я пішла. У мене була образа - за що? Я не стала терпіти», - заявила Тетяна.

Також вона зізналася, що перший чоловік змусив її зробити аборт - це підірвало відносини між подружжям. Другий раз Кравченко вийшла заміж за Дмитра Гербачевського, в шлюбі у них народилася дочка Анна. Пара розлучилася через шість років після весілля.

«У шлюбі почалися капризи, зради, причому Діма не ставився до цього як до зрад. Я нічого не знала - я відчувала, що він зраджував, і до останнього заперечувала все це. Розлучилися ми не через зради - він почав по-хамськи до мене ставитися. Ні з того, ні з сього почав мене бити, причому ніколи не пам'ятав, вдарив він мене чи ні. Потім я стала його боятися, він випивав. Я тікала від нього, щоб самій не вдарити і не вбити його випадково», - розповіла Кравченко.