Кількість жертв Кевіна Спейсі обчислюється вже десятками

Поки 58-річний "оскарівський" лауреат Кевін Спейсі в компанії Харві Вайнштейна ховається в елітній реабілітаційній клініці в аризонской пустелі, вдаючи, що намагається пройти лікування від сексоголізму, "на волі" продовжують розпалюватися пристрасті. Остаточно ховаючи кар'єру цього відмінного актора.

Як пише USA Today, приводячи ґрунтовний повний список драм, на поточний момент Спейсі звинуватили в різного роду сексуальних утисках та інших формах статевого насильства п'ятнадцять чоловік. Частина яких - аноніми. Найсвіжіший - зазначає видання - і поки найраніший із зафіксованих випадків походить від колишнього актора Енді Хольцмана. Як стверджує жертва, інцидент мав місце в 1981 році і по-своєму унікальний. На описаний момент Спейсі було 22 роки, а його жертві - 27. Тобто це перший відомий випадок, коли актор приставав до когось, старшого за себе. За словами Хольцмана, Спейсі мовчки накинувся на нього в The Public Theater Нью-Йорка, де бідолаха грав другорядну роль в одній з п'єс. Тоді чоловік не став заявляти на зухвалого молодика, побоюючись за свою кар'єру.

Згідно зі спогадами Хольцмана, нині - 64-річного маркетолога, "агресивні обмацування" тривали кілька хвилин, і коли він нарешті знайшов в собі сили відштовхнути ґвалтівника, той "театрально відступив назад, неймовірно розсердився, схопив свої пальто, сумку і вибіг, грюкнувши дверима".

Енді, який є, до речі, геєм, каже, що був скоріше приголомшений тим, що сталося, ніж травмований.