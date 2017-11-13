Британська жіноча поп-група Spice Girls воззєднається в 2018 році
Учасниці Spice Girls вирішили повернутись у групу.
Співачки будуть працювати над переліком проектів, серед яких значаться випуск музичного альбому і створення телешоу.
Британська жіноча поп-група Spice Girls возз'єднається в 2018 році. Про це повідомляє The Sun.
На возз'єднання знаменитого колективу дали згоду всі п'ять екс-учасниць групи, в тому числі і Вікторія Бекхем, яка довгий час виступала проти подібних пропозицій.
Співачки будуть працювати над низкою проектів, серед яких називається випуск музичного альбому і запис телешоу.
Раніше Лайф повідомляв, що учасниці Spice Girls возз'єдналися заради ювілею Девіда Бекхема.