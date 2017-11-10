Брайан Кренстон спрогнозував кінець акторській діяльності для Кевіна Спейсі

Брайан Кренстон

Зірка серіалу «У всі тяжкі» Брайан Кренстон заявив про кінець кар'єри для свого колеги Кевіна Спейсі, викритого в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє «Бі-бі-сі».

«Він феноменальний актор, але він не дуже хороша людина. Думаю, що його кар'єрі зараз кінець», - сказав Кренстон.

Коментуючи нинішній скандал в Голлівуді, актор висловив надію, що це дозволить індустрії кіно змінитися.

Раніше повідомлялося, що Рідлі Скотт виключив Спейсі з фільму «Всі гроші світу».

Кевін Спейсі