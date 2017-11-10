Помер американський актор Джон Хіллерман

Про це повідомляє Deadline. Артист помер у віці 84 років у себе вдома в Х'юстоні.

Хіллерман відомий в першу чергу за серіалом «Приватний детектив Магнум». За роль другого плану він був удостоєний не тільки «Золотого глобуса», а й «Еммі».

Крім того, актор знімався у фільмах «Блискучі сідла» (1974), «Китайський квартал» (1974), «День Сарани» (1975). Він працював з такими режисерами як Мел Брукс і Роман Поланскі.

Його фільмографія закінчується стрічкою «Сімейка Бреді 2» (1996).