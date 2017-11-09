Настя Каменських вразила новим образом

Старт нової сольної кар'єри Настя Каменських активно підкріплює соковитими знімками з нової фотосесії, автором якої стала Соня Плакидюк. Крім кадрів, на яких не складно розгледіти витончені вигини стрункого тіла співачки, в Мережі зірка розміщує також портретні знімки.

На одному з нових фото, опублікованих в Instagram співачки Настя позує в яскраво-червоному вбранні. Її обличчя наполовину приховано за розпущеним випрямленим волоссям, видно лише червону помаду на губах.

Також новий імідж Каменської привніс в її зачіску важливу зміну - у співачки тепер з'явився стильний чубчик.

Фоловери обсипали свою улюбленицю компліментами.

"Вав, я теж такий чубок хочу, до речі", "Красуня!", "Розкішна!", "Якщо тобі не подобається настюшин чубчик, то тебе заберуть в пекло", "Ти стала ніжнокрасивою", "Чубчик надала пару трійку років! Але вона гарненька "," Тобі дуже йде новий образ. Залишайся такою ж яскравою, "- написали шанувальники в коментарях до фото.

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських поділилася з шанувальниками спокусливим відео і розповіла про свій найулюбленіший трек.