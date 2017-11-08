Померла дочка Людмили Гурченко

Причина смерті жінки поки що невідома.

За інформацією ЗМІ, 8 листопада буде показаний випуск програми «Прямий ефір» з Андрієм Малаховим, в якому брала участь Марія Корольова. Зйомки передачі пройшли за кілька днів до смерті жінки. У шоу дочка Людмили Гурченко зустрілася зі своїм братом з Грузії, який подарував їй пам'ятний альбом з фотографіями. Батько Марії Корольової - сценарист і історик Борис Андронікашвілі, син письменника Бориса Пільняка. Жінка не дожила кілька днів до дня народження своєї матері - 12 листопада Людмилі Марківні було б 82 роки.

Нагадаємо, Марія Корольова не могла порозумітися з останнім чоловіком Людмили Гурченко, продюсером Сергієм Сеніним. Але врешті-решт близьким знаменитої актриси вдалося впоратися з розбіжностями.