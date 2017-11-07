Анфісу Чехову звинуватили в пристрасті до спиртного

В її мікроблозі раз у раз можна побачити знімки з келихом вина.

У мікроблозі Анфіси Чехової і раніше зустрічалися фотографії із зображенням алкогольної продукції, але з деяких пір такі знімки стали з'являтися все частіше. Шанувальники забили тривогу і прийшли до висновку, що після розлучення з чоловіком Анфіса вирішила втопити печаль в бокалі. Під фотографіями телеведучої розгорнулися справжні баталії між передплатниками.

Втім, шанувальникам рано бити тривогу: Анфіса всього лише вирушила в тур по Італії, яка славиться своїми винами. Чехова ж дегустує вино, щоб розширити свої пізнання. Телеведуча дала відсіч користувачам, які почали звинувачувати її в алкоголізмі.

«Смішні ви! Я поїхала у винний тур, головна мета якого продегустувати всі винні сорти П'ємонту, але мені регулярно хтось пише в коментах: «Досить бухати!» По-перше: я не бухаю, а дегустую. По-друге: заздріть мовчки. І по-третє: люблю вас, мої буркотуни!»- заявила Анфіса.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому офіційно стало відомо про те, що Анфіса Чехова розлучилася зі своїм чоловіком Гурамом Баблішвілі після 7 років відносин. За цей час у них народився син Соломон, якого обоє батьків обожнюють.