Памела Андерсон шокувала прихильників новим образом

Нова серія знімків для журналу W Magazine довела - Памела не менш хороша навіть тоді, коли вона повністю одягнена.

Памела Андерсон - секс-символ 90-х, зірка «Рятувальників Малібу», як і раніше, знаходиться у відмінній формі, що не раз доводила відвертими знімками. Та нова фотосесія стала зовсім іншою - в цей раз актриса обійшлася практично без оголених фото, примірявши на себе образи Мерилін Монро і Бріджит Бардо.

Коментуючи знімки, шнувальників привернула одна деталь у зовнішності Памели - її брови, форма яких щиро здивувала шанувальників актриси - багато років вони залишаються вищипаними в тонку ниточку: «Ну чому такі брови? Скажіть їй хтось, що таке вже не носять», «Ось у мене одне питання - що у неї з бровами?»