Анджеліна Джолі в міні шокувала кістлявими ногами

Актриса так виснажена, що її ноги нагадують два сірники. Анджеліна попалa в об'єктив камери папараці, коли покидала зустріч Гільдії режисерів Америки. Джолі зупинилася на жвавій вулиці і стала роздавати автографи. Для зустрічі актриса вибрала коротке чорне плаття-светр. Доповнювали образ ботильйони на шпильці і сонцезахисні окуляри "авіатори", волосся Джолі затягла в хвіст. Сміливий наряд повинен був додати Енджі привабливості, а вийшло навпаки. Зірка виглядала виснаженою. Міні-плаття підкреслило хворобливу худорлявість актриси.

"Боже, її коліна стирчать як гострі кути", "Джолі знову хвора?", "Що з її ногами? Це ж кістки", - відзначили шанувальники в коментарях під фото, які розміщені на фансторінках Анджеліни в Instagram.

Нагадаємо, одна з найкрасивіших голлівудських пар розпалася у вересні минулого року. Закохані одружилися в серпні 2014 го, проживши до цього разом десять років. У них шестеро дітей: троє прийомних і троє біологічних. Ініціатором розлучення стала Анджеліна, вказавши як причину "непримиренні розбіжності" з чоловіком. У жовтні 2017 року з'явилися чутки, що Джолі знову збирається заміж.