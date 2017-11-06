Армен Джигарханян після скандального розлучення залишився ні з чим

Офіційний представник колишньої дружини Армена Джигарханяна Евеліни Цимбалюк-Романівської - Еліна Мазур роз'яснила журналістам ситуацію з нерухомістю народного артиста. За словами жінки, вся нерухомість, яка після розлучення опинилася у власності Віталіни, не має ніякого відношення до артиста, оскільки була придбана на гроші її батька. Папа Цимбалюк-Романівської - Віктор Володимирович далеко не бідна людина. Він мав солідну частку в компанії з видобутку корисних копалин. Тільки в минулому році прибуток цієї компанії склав 73 мільйони доларів.

"Гроші, які були переведені Цимбалюк-Романівською з Києва в Росію, - це гроші від продажу частки батька Віталіни, - заявила Мазур. - І підтвердити їх походження досить легко. Так що на покупку жодної з квартир Армен Борисович їй кошти не виділяв, це легко перевіряється. Більш того, для покупки однієї з квартира Віталіна брала кредит - 10 мільйонів рублів - який сьогодні продовжує погашатися з зарплатної картки Цимбалюк-Романівської ". Також жінка додала, що в театрі як директор Віталіна отримувала зарплату в розмірі 120 тисяч рублів, в той час як у Армена Борисовича, який періодично виходь на сцену, оклад становив лише 100 тисяч. "Ніяких зайвих грошей в цій сім'ї не було. Скажу вам більше: після розлучення з Тетяною Власової Армен Борисович залишився ні з чим, рахунки його були порожні. І у Армена Борисовича за півтора року не було жодної великої пропозиції ні від кінокомпаній, ні від телешоу ", - говорить Мазур.

Якщо вірити представнику Віталіни, то всі гроші народного артиста йшли на його ліки і дороге взуття, яке дружина замовляла йому виключно в одного майстра з Баден-Бадена, а це великі гроші. До речі, користувачі не повірили жодному слову Мазур. "," ...Багато брехні. Сама Цимбалюк говорила недавно, та працівники театру теж, що батько і мати Цимбалюк кілька років працювали в цьому ж театрі. Тоді звідки мільйони доларів у її папашки? ", " Такий великий бізнесмен - батько Віталіни, раптом !!!! став працювати інженером в театрі))))))) За дурнів всіх тримають, чи що? ", - писали користувачі (орфографія і пунктуація авторів збережені)...