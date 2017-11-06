Анджеліна Джолі знову збирається заміж

Анджеліна Джолі скоро в четвертий раз вийде заміж. Церемонія буде дуже скромною і пройде в Камбоджі. Про це пише The Hollywood Life.

У відомої артистки з купою дітей роман з якимось 40-річним британським бізнесменом і філантропом. Закохані настільки ретельно приховують свої відносини, що про це не знають ні чоловік, актор Бред Пітт, ні численне потомство Джолі.

А ось журналісти дізналися про роман завдяки своїм зв'язкам. Репортери повідомляють, що, незважаючи на ще не оформлене розлучення, Анджеліна має намір знову (вчетверте) вийти заміж. Нібито церемонія буде дуже скромною і пройде у вузькому колі в буддійській традиції. Весілля відбудеться в Камбоджі, в одному із заповідників. Зрозуміло, сама голлівудська діва ніяк не коментує цю інформацію.

Як пишуть закордонні ЗМІ, шлюб акторів був приречений з самого початку, а їх розставання було питанням часу через "постійні драмм і злість". Кажуть, у них не було нічого спільного, крім "відмінного сексу". А ще Джолі мало часу приділяла чоловікові, концентруючись тільки на роботі і дітях.

Нагадаємо, у Бранджеліни шестеро дітей: троє прийомних і троє біологічних. Ініціатором розлучення стала Анджеліна, вказавши як причину "непримиренні розбіжності" з чоловіком.