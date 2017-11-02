Порнозірка Олена Беркова заявила про своє бажання взяти участь у виборах президента Росії

Слідом за Ксенією Собчак і Катею Гордон про своє бажання брати участь у виборах президента РФ оголосила колишня порноактриса Олена Беркова. Зірка фільмів для дорослих вже повідала публіці про свою політичну програму. У записаному Берковою відеоролику вона заявляє, що хотіла б ввести в школах уроки сексуального виховання, а також ввести податок на бідність і повернути закон про дармоїдство. Крім того, колишня порнозірка виступає за смертну кару за сексуальні домагання. Треба відзначити, що Берковій тільки 32 роки, а згідно із законом кандидату в президенти Росії має бути не менше 35 років.

Нагадаємо, що приклад іншим зіркам шоу-бізнесу подала Ксенія Собчак, яка оголосила про своє бажання брати участь у виборах. Незабаром стало відомо, що висуватися хоче і телеведуча Катя Гордон, а за нею пішла Анфіса Чехова.