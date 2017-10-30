Звинувачений у секс-домаганнях Кевін Спейсі визнав, що він гей

Раніше маловідомий актор Ентоні Репп на хвилі скандалу зі звинуваченнями Харві Вайнштейна в численних сексуальних домаганнях розповів, що ще в 1986 році на домашній вечірці Кевін Спейсі сильно напився і приставав до нього. Після цього Спейсі дав інтерв'ю і приніс свої вибачення. Він повідомив, що не пам'ятав про той інцидент, так як, по-перше, був дуже п'яний, а по-друге - пройшло більше тридцяти років. Крім власне вибачень, Кевін Спейсі розповів, що протягом життя вступав у відносини і з чоловіками, і з жінками. В результаті він прийшов до висновку, що більше тяжіє до чоловічої статі.