Швейцарський бізнесмен влаштував бійку через Анну Семенович

37-річна актриса і співачка Анна Семенович нещодавно побувала на гастролях в Греції. Звикла до уваги шанувальників, дівчина спочатку навіть не думала, що галантний кавалер, який надсилав їй шикарні букети троянд, вирішить з нею познайомитися.

Таємним шанувальником Анни виявився грецький бізнесмен Стефанас, що володіє великими фінансовими активами в Афінах. На першому ж побаченні чоловік запросив Семенович в ресторан, а на наступний день вони на яхті бізнесмена вирушили в подорож по островах. Перед від'їздом Стефанас підніс дівчині подарунок вартістю мільйон євро: в одному з кращих готелів Афін він забронював на ім'я співачки шикарний номер на найближчі 50 років. Тепер вона може приїжджати в Афіни в будь-який час і безкоштовно жити в апартаментах. Варто додати,що гастрольний роман Анни не обійшовся без казусів. Поки Семенович відпочивала зі Стефанасом, в Грецію прилетів, щоб побачити Аню, інший шанувальник - бізнесмен з Швейцарії. Застукавши улюблену в компанії іншого чоловіка, він влаштував скандал і суперники побилися.

«Чоловіки побилися, - розповів журналістам співробітник готелю, в якому жила Семенович. - Мені з колегами довелося їх рознімати. Анна пішла з бару в компанії пана Стефанаса, вони провели разом ще кілька днів. А другий джентльмен залишив нас на наступний ранок».